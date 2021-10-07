الصفقة تمت.. صندوق الاستثمار السعودي يستحوذ على نيوكاسل الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي إتمام صفقة استحواذ مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي، بنسبة 100%، اليوم الخميس، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الدوري الإنجليزي.

ولم يذكر البيان قيمة الصفقة، فيما أشارت تقارير صباح اليوم إلى أن الصفقة تقدر بـ300 مليون جنيه إسترليني بعد موافقة الدوري الإنجليزي الممتاز والذي أثبت تحالف يضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركتي "بي سي بي كابتل بارتنرز" و"روبن بروذرز"، وأن الدولة السعودية لن تسيطر على النادي.

وذكر نيوكاسل في بيان عبر موقعه الرسمي، أن استحواذ صندوق الاستثمار السعودي يتماشى مع استراتيجيته للتركيز على قطاعي الرياضة والترفيه، سياسة الاستثمار على المدى الطويل.

وعلق ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات السعودي: "نحن فخورون للغاية بأن نكون المالكين الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد ، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية.. نشكر جماهير نيوكاسل على دعمهم المخلص للغاية على مر السنين ونحن متحمسون للعمل معهم."

وقدم صندوق الاستثمار الشكر لمايك أشلي المالك السابق لنيوكاسل بالتزامه بعملية البيع، وكذلك قدم الشكر للدوري الإنجليزي لمساهمته في عملية إتمام هذه الصفقة.

وأكدت مجموعة الاستثمار أنها ستقوم بالعمل على المدى الطويل، حيث تتشكل من مجموعة مستثمرين صبورين ولديهم ثقة في نجاح النادي مستقبلا.

وذكر نيوكاسل أن ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات السعودية سيعمل كرئيس تنفيذي لنيوكاسل، وأماندا ستافيلي الرئيس التنفيذي لشركة بي سي بي كابيتال بارتنرز سيكون له مقعدا في مجلس الإدارة، فيما سيتولى جيمي روبن أيضًا مديرًا للنادي ممثلاً لشركة آر بي سبورتس آند ميديا.

يذكر أن الصفقة كانت على وشك الإتمام في أبريل 2020، إلا أنها تعرضت لبعض المعوقات قبل أن تعلن المجموعة الاستثمارية في أغسطس من العام ذاته، فشل عملية الاستحواذ على نيوكاسل.

وجاء هذا التطور في المفاوضات في أعقاب الأخبار التي تفيد برفع السعودية حظرها عن شبكة قنوات beIN Sports الرياضية، والسماح ببث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والفيفا، بالإضافة إلى الوعد بإغلاق مواقع القرصنة.