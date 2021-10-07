أول تعليق من كارتيرون بعد قرار "كاس" ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك حزنه بعد القرار الصادر من جانب المحكمة الرياضية برفض تعليق عقوبة إيقاف القيد.

وقال كارتيرون من خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم الخميس إن قرار منع النادي من القيد صفحة ويجب إغلاقها في الوقت الحالي وإنه يجب النظر إلى الأمام خاصة وأن الفريق مقبل على العديد من الاستحقاقات الهامة.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" قدر رفضت تعليق عقوبة إيقاف القيد عن نادي الزمالك لفترتي قيد متتاليتين، وذلك بعد جلسة مطولة عقدت الخميس بحضور محامي النادي، نصر عزام.

وأضاف كارتيرون : "حزين لأننا ندفع أخطاء الماضي في الوقت الحالي."

ويتعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 6 من الشهرالجاري في كنييا.