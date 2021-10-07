مصدر لمصراوي: الأهلي يبدأ تطبيق خصم غرامة السوبر على 5 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

قامت إدارة الأهلي بصرف رواتب شهر سبتمبر للجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي شهدت بداية خصم الغرامة المالية الموقعة على عناصر الفريق الأول، بعد الخسارة في كأس السوبر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس أن إدارة النادي قامت بتقسيط العقوبة المالية التي تم توقيعها علي الفريق الأول عقب خسارة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش على خمسة أشهر.

وأضاف :"تم استقطاع جزء من راتب شهر سبتمبر في أول تطبيق لعقوبة السوبر المحلي بعد أن تم تقسيمها على خمسة أشهر من كل أعضاء الفريق الأول سواء جهاز فني وإداري وطبي بنسب معينة وللاعبي الفريق الأول."

وأوضح: "إدارة النادي بدأت تطبيق العقوبة فعليا وخصم جزء من راتب سبتمبر ولن يتم التراجع عنها بعد قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير باعتمادها."

وأعلن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكرة توقيع العقوبة ضد كافة عناصر الفريق الأول، عقب الخسارة أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح.