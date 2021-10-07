رسميا.. تأييد إيقاف القيد للزمالك لفترتين متتاليتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

رفضت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" تعليق عقوبة إيقاف القيد عن نادي الزمالك لفترتي قيد متتاليتين، وذلك بعد جلسة مطولة عقدت اليوم الخميس بحضور محامي النادي، نصر عزام.

وأقيمت جلسة اليوم بهدف السماح لنادي الزمالك بقيد اللاعبين الجدد بعد تسوية الأوضاع من أكاديمية لكرة القدم في الكاميرون، التي حصلت على حكم بغرامة مالية قيمتها 220 ألف دولار.

قدم نصر عزام ممثل نادي الزمالك في القضية، 5 مذكرات للمحكمة الرياضية الدولية، لكنها لم تشفع لإصدار نتيجة في صالح نادي الزمالك.

ولن يتمكن الزمالك من قيد أي من الصفقات التي تعاقد معها في موسم الانتقالات الصيفية، وهم حمدي النقاز، محمود شبانة، عمر كمال عبد الواحد.

وجاء القرار في اليوم الأخير من موسم الانتقالات المحلية في مصر.