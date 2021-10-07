شاهد فيديو ملخص مباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022

شاهد فيديو ملخص مباراة العراق ولبنان بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في المرحلة النهائية بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 7-10-2021.

تعادل منتخب العراق مع لبنان بنتيجة (0-0) في المباراة التي أقيمت على استاد خليفة الدولي في قطر، ليظل المنتخبين دون انتصار حتى الآن بعد مرور 3 جولات في تصفيات كأس العالم 2022.

وبدأ منتخب العراق المباراة بالتشكيل الآتي: فهد طالب – علي فائز – علي عدنان – إبراهيم بايش – أيمن حسين – بشار رسن – أمجد عطوان – محمد علي عبود – علاء مهاوي – شريف عبدالكاظم – ميثم جبار.

بينما دخل منتخب لبنان اللقاء بهذه التشكيلة: مصطفى مطر – عباس عاصي – محمد علي دهيني – جوان العمري – حسن معتوق – محمد قدوح – روبير ملكي – جورج ملكي – سوني سعد – قاسم الزين – باسل جرادي.

وتفوق المنتخب اللبناني بوضوح على نظيره العراقي في الشوط الأول، وكان قريب من افتتاح التسجيل في مناسبتين، الأولى ف الدقيقة الثالثة عن طريق روبير ملكي الذي استغل تمريرة شقيقه جورج داخل المنطقة وأطلق تصويبة على الطائر تألق الحارس فهد طالب في إبعادها عن مرماه ببراعة.

أما الفرصة الثانية كانت في الدقيقة السابعة، حينما أنطلق باسل جرادي بالكرة من بعد منتصف الملعب واخترق دفاع أسود الرافدين ليسدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

وجاءت الفرصة الوحيدة لصالح منتخب العراق في الدقيقة (23)، بعدما أرسل بشار رسن كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها إبراهيم بايش برأسية ارتطمت في مدافع لبنان وعلت العارضة لتخرج إلى الركنية.

وهدد رجال الأرز مرمى العراق مجددًا في الدقيقة (31)، حين تلقى حسن معتوق كرة طولية جهة اليسار من داخل منطقة الجزاء سددها بصعوبة وصلت ضعيفة عند الحارس فهد طالب ولكنه فشل في التعامل معها لتخرج إلى ضربة ركنية.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب العراقي الظهور بوجه مغاير، ونجح في صناعة فرصتين، الأولى في الدقيقة (65) عن طريق شريف كاظم الذي ارتقى لكرة عرضية وضربها رأسية قوية تصدى لها الحارس اللبناني مصطفى مطر، بينما مرت تسديدة إبراهيم بايش بجوار القائم الأيمن (72).

وكاد منتخب لبنان يخطف الانتصار في الدقيقة (80)، عبر البديل ربيع عطايا حين استلم كرة على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء وسددها باتجاه المرمى ولكن الحارس فهد طالب تألق في إبعادها إلى الركنية، ومرت الدقائق المتبقية دون جديد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).

وبتلك النتيجة، أصبح في رصيد العراق نقطتين كما هو الحال بالنسبة للبنان ليتساوى المنتخبين مع الامارات التي تصطدم بمنتخب ايران صاحب الـ6 نقاط حتى الآن، بينما يتصدر المنتخب الكوري الجنوبي ترتيب المجموعة برصيد 7، ويتذيلها منتخب سوريا بنقطة واحدة في رصيده.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل لبنان مع الامارات بنتيجة (0-0) وتعادل العراق مع كوريا الجنوبية بنفس النتيجة، في حين شهدت الجولة الثانية خسارة لبنان أمام كوريا الجنوبية بهدفٍ دون رد، وهزيمة العراق أمام ايران بثلاثية نظيفة.

شاهد فيديو ملخص مباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022