البث المباشر..مشاهدة مباراة عمان واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة عمان واستراليا المقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 7 اكتوبر 2021 ضمن تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

تقام المباراة بشكل استثنائي على الأراضي القطرية بسبب تداعيات فيروس كورونا في سيدني، حيث أصرت الحكومة الفدرالية الاسترالية على دخول بعثة منتخب عمان في حجر صحي مدته 14 يومًا، ليتم نقل المباراة إلى الشرق الأوسط.

وتنطلق مباراة منتخب استراليا ضد منتخب عمان على استاد خليفة الدولي بمدينة الدوحة في الجولة الثالثة من المجموعة الآسيوية الثانية بالمرحلة النهائية من تصفيات المونديال، عند الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، 22:30 بتوقيت سلطنة عمان.

تنقل لعبة منتخب عمان ضد منتخب استراليا عبر الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا «قناة شركة الرياضة السعودية SSC» ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي السعودي «خالد الغامدي»، كما ينقل اللقاء على قناة أبو ظبي الرياضية.

ويتواجد منتخبا عمان واستراليا في المجموعة الثانية رفقة «السعودية، اليابان، فيتنام، الصين»، وكان منتخب الخناجر قد فاز في أول مباراة أمام اليابان، وخسر ضد السعودية في الجولة الثانية، بينما فاز منتخب الكانجرو على الصين وفيتنام.

ويحتل المنتخب العماني المركز الرابع برصيد 3 نقاط بفارق الاهداف عن منتخب اليابان ثالث الترتيب، بينما يتصدر منتخب استراليا برصيد 6 نقاط مع 4 أهداف، دون اهتزاز شباكه بأي هدف على عكس جميع منتخبات المجموعة الثانية.

يذكر ان سلطنة عمان قد اصطدمت بالمنتخب الاسترالي في 9 مباريات بجميع المسابقات بشكلٍ عام، فاز الكانجرو في 5 مناسبات، مقابل انتصار وحيد للخناجر بهدف الأسطورة عماد الحوسني، فيما سيطر التعادل على 3 لقاءات.

عمان 0-0 استراليا

ملعب خليفة الدولي (الدوحة – قطر)

تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 3- المجموعة B)

تنطلق الساعة 18:30 GMT

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