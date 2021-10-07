الامارات | أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر يمثل أمام القضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر يمثل أمام القضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مثل أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر، اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية. وكشفت صحيفة "النهار" المحلية على موقعها الالكتروني أن مثول ماجر، أمام القضاء جاء في إطار سلسلة التحقيقات المتواصلة في استفادة عدة صحف محلية من أموال الإعلانات الحكومية حتى دون أن تطبع أو تصدر.

وأوضح ذات المصدر أن ماجر، العائد من العاصمة القطرية الدوحة قبل أسبوع، والذي كان يملك جريدة البلاغ رفقة شريك له التي كانت تصدر في مدينة وهران غربي البلاد، قدم الوثائق التي تثبت أن الصحيفة كانت تطبع وتنشر في وقت استفادتها من الإعلانات الحكومية أمام قاضي التحقيق.

ونقلت ذات الصحيفة عن ماجر قوله إن مثوله أمام قاضي التحقيق كان بغرض إفادته بالوثائق اللازمة، مؤكدا أنه خلال فترة إدارته للجريدة كان يدفع الضرائب ومستحقات الطباعة بصفة عادية، معربا عن ثقته الكاملة في القضاء الجزائري. يذكر ان ماجر، انسحب في الثالث نوفمبر 2019 من جريدة "البلاغ" التي تم تصفيتها بتاريخ 28 أبريل 2020.

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