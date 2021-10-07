إعلان قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 خلال ساعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تترقب جماهير كرة القدم في العالم القائمة المطولة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



وستكشف المجلة يوم الجمعة، عن 30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية، التي ستُمنح في 29 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، بالإضافة إلى المرشحات لنفس الجائزة في فئة كرة القدم للسيدات، وجائزة أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب تحت 21 عاما.

وتم اختيار القائمة التي تضم 30 مرشحا للفوز بهذه الجائزة المرموقة، والتي لم تُمنح العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بناء على أصوات 180 صحفيا من جميع أنحاء العالم.

وكان آخر من توج بالجائزة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصدها للمرة السادسة خلال عام 2020، ويعد هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالسابعة، وفقا لدور المراهنات، متقدما على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ والإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي.

أما قائمة المرشحات الـ20 لجائزة الكرة الذهبية للسيدات، والتي فازت بها الأمريكية ميجان رابينو في نسختها الوحيدة حتى الآن، فسيتم اختيارها من قبل لجنة تحكيم مكونة من 50 صحفيا متخصصا في كرة القدم النسائية.

أما بالنسبة لجائزة الفتى الذهبي، التي فاز بها في نسختها الأخيرة الهولندي ماتياس دي ليخت، فسيتولى تحديد المرشحين الـ10 لها من قبل 32 فائزا سابقا بالكرة الذهبية.

وأخيرا فإن المرشحين الـ10 للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى خلفا للبرازيلي أليسون بيكر، فستختارهم نفس لجنة التحكيم المخصصة لجائزة الكرة الذهبية للرجال.