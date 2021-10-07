شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تحتفل مع والدها بعد تتويجها ببطولة أمريكا للاسكواش للمرة الثانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، باحتفاظها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، والتى استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

وقالت نوران جوهر عقب تتويجها باللقب في تصريحات لرابطة محترفين الاسكواش "PSA": شعورى لا يوصف بعد التتويج بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالى، أول بطولة توجت بها كنت في سن 15 سنة ولم أتوقع وقتها أبداً أننى سأتوج ببطولة أمريكا مرتين متتاليتين.

أضافت: أتفائل بوجود والدى معى لتحفيزى، عندما توجت باللقب لأل مرة كان متواجداً أيضاً وهو تميمة الحظ بالنسبة لى.

كما احتفلت البطلة المصرية مع خطيبها زياد السيسي بطل السلاح، وتلقت منه مكالمة هاتفية عقب تتويجها باللقب لتهنئتها.



نوران وخطيبها



نوران ووالدها



نوران



نورن جوهر

وفازت نوران فى المباراة النهائية على زميلتها بوادى دجلة هانيا الحمامى المصنفة السابعة عالمياً، بنتيجة 3ـ1، فى مباراة استغرقت 74 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-9, 11-7, 11-3.

يذكر أن هذه هى المرة الثانية على التوالى التى تتوج فيها نوران جوهر ببطولة أمريكا المفتوحة، حيث تحمل البطلة المصرية اللقب عن آخر نسخة أقيمت فى عام 2019، بينما لم تقام البطولة عام 2020 بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وشهدت النسخ الأربعة الأخيرة من بطولة أمريكا الفتوحة للاسكواش هيمنة مصرية كاملة على لقب السيدات، حيث حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً لقب البطولة عام 2017، وتوجت به رنيم الوليلى البطلة المعتزلة فى عام 2018، بينما فازت نوران جوهر فى أخر نسختين عامى 2019 و2021.