شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: محمد الشناوى جاهز تماما لمواجهة ليبيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة لخوض مباراة ليبيا غدا في الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم.

قال كيروش في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، إن إصابة الشناوي تحدث أحيانا في الحصص التدريبية واللاعب بات جاهزا للمشاركة.

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.