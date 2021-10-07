شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الزمالك فى الموسم الجديد بعد استمرار أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فشلت جهود القلعة البيضاء فى رفع عقوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، بشأن إيقاف قيد الفريق، حيث أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن المحكمة الرياضية رفضت الطعن المقدم من نادي الزمالك لرفع عقوبة ايقاف القيد لفترتين وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت ظهر اليوم.
أضاف لبيب في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تم تأيد عقوبة ايقاف قيد الزمالك لفترتين وفقًا للعقوبة التي وقعت علي النادي بسبب حسام أشرف.
وفى ظل استمرار أزمة القيد الحالية ستكون قائمة الزمالك في الموسم الجديد كالتالى:
1ـ محمد أبو جبل
2ـ محمد عواد
3ـ محمود علاء
4ـ محمود حمدي الونش
5ـ محمد عبد الغني
6ـ أحمد فتوح
7ـ عبد الله جمعة
8ـ محمد عبد الشافي
9ـ حمزة المثلوثي
10ـ حازم إمام
11ـ طارق حامد
12ـ إمام عاشور
13ـ إسلام جابر
14ـ محمد أشرف روقا
15ـ يوسف أوباما
16ـ شيكابالا
17ـ أيمن حفني
18ـ أشرف بن شرقي
19ـ أحمد عبد العزيز زيزو
20ـ مروان حمدي
21ـ محمود عبد العزيز
22ـ مصطفى فتحي
23ـ عمر السعيد
24ـ رزاق سيسية
25ـ محمد أوناجم
26ـ سيف الدين الجزيري
مع الاستعانة بعناصر قطاع الناشئين
وكان الزمالك قد ضم 3 صفقات جديدة وهم عمر كمال عبد الواحد وحمدى النقاز ومحمود شبانة.
فيما رحل عن الزمالك 8 لاعبين، فرجانى ساسى بعد انتهاء تعاقد، حميد أحداد بعد بيعه إلى الرجاء، كريم بامبو بعد بيعه للبنك الأهلى، محمود جنش ومحمد صبحي وأحمد عيد وأسامة فيصل ومحمد عبد السلام للإعارة.