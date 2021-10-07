شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الزمالك فى الموسم الجديد بعد استمرار أزمة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت جهود القلعة البيضاء فى رفع عقوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، بشأن إيقاف قيد الفريق، حيث أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن المحكمة الرياضية رفضت الطعن المقدم من نادي الزمالك لرفع عقوبة ايقاف القيد لفترتين وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت ظهر اليوم.

أضاف لبيب في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تم تأيد عقوبة ايقاف قيد الزمالك لفترتين وفقًا للعقوبة التي وقعت علي النادي بسبب حسام أشرف.

وفى ظل استمرار أزمة القيد الحالية ستكون قائمة الزمالك في الموسم الجديد كالتالى:

1ـ محمد أبو جبل

2ـ محمد عواد

3ـ محمود علاء

4ـ محمود حمدي الونش

5ـ محمد عبد الغني

6ـ أحمد فتوح

7ـ عبد الله جمعة

8ـ محمد عبد الشافي

9ـ حمزة المثلوثي

10ـ حازم إمام

11ـ طارق حامد

12ـ إمام عاشور

13ـ إسلام جابر

14ـ محمد أشرف روقا

15ـ يوسف أوباما

16ـ شيكابالا

17ـ أيمن حفني

18ـ أشرف بن شرقي

19ـ أحمد عبد العزيز زيزو

20ـ مروان حمدي

21ـ محمود عبد العزيز

22ـ مصطفى فتحي

23ـ عمر السعيد

24ـ رزاق سيسية

25ـ محمد أوناجم

26ـ سيف الدين الجزيري

مع الاستعانة بعناصر قطاع الناشئين

وكان الزمالك قد ضم 3 صفقات جديدة وهم عمر كمال عبد الواحد وحمدى النقاز ومحمود شبانة.

فيما رحل عن الزمالك 8 لاعبين، فرجانى ساسى بعد انتهاء تعاقد، حميد أحداد بعد بيعه إلى الرجاء، كريم بامبو بعد بيعه للبنك الأهلى، محمود جنش ومحمد صبحي وأحمد عيد وأسامة فيصل ومحمد عبد السلام للإعارة.