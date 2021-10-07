شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ القيد في الصيف القادم بعد تأييد المحكمة الرياضية لعقوب الإيقاف فترتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ نادى الزمالك عملية قيد اللاعبين والصفقات الجديدة الجديدة بعد انتهاء عقوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، فى الانتقالات الصيفية المقبلة قبل انطلاق الموسم بعد القادم، وذلك بعدما أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن المحكمة الرياضية رفضت الطعن المقدم من نادي الزمالك لرفع عقوبة ايقاف القيد لفترتين وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت ظهر اليوم.

أضاف لبيب في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تم تأيد عقوبة ايقاف قيد الزمالك لفترتين وفقًا للعقوبة التي وقعت علي النادي بسبب حسام أشرف.

وكان الزمالك قد ضم 3 صفقات جديدة فى موسم الانتقالات الجارى وهم، محمود شبانة، حمدى النقاز، وعمر كمال عبد الواحد، إلا أن أزمة إيقاف القيد حالت دون قيدهم بقائمة الفريق الأبيض.