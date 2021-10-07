شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع ظهر السبت ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي إجتماعاً في الثانية عشر من ظهر بعد غد السبت، لمناقشة عدة أمور خاصة بالقلعة الحمراء على جميع الأصعدة الرياضية والأنشائية وغيرها.
ومن المقرر أن يحدد مجلس الأهلي في اجتماع السبت المقبل موعد انتخابات النادي المقبلة وكذلك موعد فتح باب الترشّح للإنتخابات المقبلة.
وتشير الدلائل إلى أن مجلس الأهلي استقر على فتح باب الترشح يوم 15 أكتوبر الجاري ، فيما سيتم إجراء الانتخابات يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.
على صعيد أخر ، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق سوف يتوجه إلى النيجر يوم 14 أكتوبر الجاري، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وكان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قد تحدث أمس عن البروتوكول الطبي الخاص برحلة النيجر، وقال إن الأهلي ملتزم بالبروتوكول الخاص بالسفر قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وجود مستجدات في هذا الملف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وأشار أبو عبلة إلى أن الأهلي سيجري مسحة طبية قبل السفر ، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع، إلى حين صدور أي تعليمات جديدة في هذا الملف خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.