شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. المحكمة الرياضية ترفض طعن الزمالك وتؤيد عقوبة إيقاف القيد فترتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن المحكمة الرياضية رفضت الطعن المقدم من نادي الزمالك لرفع عقوبة ايقاف القيد لفترتين وذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدت ظهر اليوم.

أضاف لبيب في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تم تأييد عقوبة ايقاف قيد الزمالك لفترتين وفقًا للعقوبة التي وقعت علي النادي بسبب اللاعب حسام أشرف.