شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن ضم عماد السيد لتدعيم حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن نادي الجونة عبر حسابه الرسمي على تويتر ، عن انضمام عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري، لصفوف الفريق الساحلي.

وعلق نادي الجونة على الصفقة قائلا: "عملاق جديد يحمى العرين، عماد السيد في الجونة".

واشاد مسئولو الجونة بصفقة عماد السيد والذى خاض فى مسيرته الكروية تجربة مميزة مع الزمالك قبل الرحيل للاتحاد السكندري، كما قدم موسما كبيرا في النسخة قبل الماضية من الدوري.

ونجح مسئولي نادي الجونة في ضم عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي بناء على طلب رضا شحاته المدير الفني للنادي الساحلي.

ووقع اليوم مسئولى الجونة مع نظرائهم في الاتحاد عقد شراء عماد السيد، لتدعيم حراسة مرمى الفريق، بعدما عانى الحارس في الفترة ا…