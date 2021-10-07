شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينهى إجراءات التعاقد مع أحمد مجدى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادي المقاولون العرب إجراءات ضم أحمد مجدي لاعب وادي دجلة حيث وقع اللاعب على العقود لمدة 3 مواسم بعد الاتفاق بين الناديين ووصول الاستغناء الخاص به، وأجرى اللاعب الكشف الطبي في النادي على أن ينتظم في تدريبات الفريق خلال معسكر الإسكندرية.

ويعد أحمد مجدي تاسع صفقات المقاولون للموسم الجديد حيث نجح نادي المقاولون العرب في ضم المهاجم النيجيري جون أوكلي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش بعد مفاوضات مكثفة ومنافسة قوية مع عدة أندية مصرية حسمها المقاولون لصالحه في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد.

ووصل اللاعب إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس وأجرى الكشف الطبي ووقع على عقود انتقاله للمقاولون العرب رغم وجود أكثر من عرض مصري للاعب امتدت على مدار الأيام الماضية ولكنه فضل الانتقال للمقاولون العرب بعد معرفته بتاريخ النادي في الدوري المصري والبطولات الإفريقية.

ووقع اللاعب في حضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وأحمد زين العابدين وكيل اللاعب، على أن يسافر الفريق اليوم للانتظام في معسكر الفريق المقام بالإسكندرية بعد قيده في اليوم الأخير للقيد المحلي.

جون أوكلي مواليد 1997 ويلعب في مركز المهاجم الصريح ويجيد اللعب في باقي مراكز الهجوم وأحرز 17 هدفا في الموسم الماضي وصنع 5 أهداف ونال إعجاب عماد النحاس المدير الفني وتمسك بضمه للفريق.

وكان أعلن نادي المقاولون العرب عن 7 صفقات للموسم الجديد حيث أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين.

وقال فتحي إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، وعمر بسام لاعب انبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم.

وكان النادي ضم ممادو نياس من الإنتاج الحربى لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر وبدأ فترة الإعداد مع الفريق.