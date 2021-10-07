شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية..التعيين فى شركة المحلة هدية تسجيل هدف في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعد عصمت البهنسى، لاعب غزل المحلة السابق، من الأسماء الرنانة فى قلعة الفلاحين، خلال عصرها الذهبى، فترة الخمسينيات والستينيات ، رغم المسيرة الناجحة التى قدمها البهنسى مع فريقه، إلا أن الهدف الذى سجله فى مرمى الأهلى موسم 1959/1960 لا تنساه جماهير المحلة أو الزمالك، خاصة أنه حرم الفريق الأحمر من الفوز بلقب الدورى.

التقى فريق الأهلى مع المحلة على ملعب مختار التتش، وكان الأهلى لا يملك سوى الفوز للاستمرار فى المنافسة على اللقب المحلى أمام غريمه التقليدى الزمالك ، إلا أن لاعبى المحلة تألقوا بشكل لافت حتى نجح عصمت البهنسى من تسجيل هدف الفوز لفريقه مقابل تألق خورشيد حارس الفلاحين.

وانتهى اللقاء بفوز فريق غزل المحلة وحرمان الأهلى من منافسة الزمالك على اللقب، فكانت مكافأة اللاعب التعيين فى شركة غزل المحلة ، ومن هنا ظهر هتاف " الفلاحين أهم "، لأنهم أطاحوا بالأهلى من المنافسة على لقب الدورى.

وفى هذه النسخة من البطولة توج بها فريق الزمالك ، و في الوصافة حل الترسانة ، بينما جاء الاهلى في المركز الثالث ، أما غزل المحلة فجاء خامسا في الترتيب .