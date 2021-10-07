شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى مصطفى تواصل الإنجازات وتفوز بذهبيتان فى بطولة الجمهورية للسباحة لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت الاعبة الدولية لبنى مصطفى لاعبة نادى الزمالك ومنتخب مصر فى السباحة لذوى الهمم باالمركز الاول وبذهبيتان فى بطولة الجمهورية للسباحة التى اقيمت على ملاعب نادى 6 اكتوبر .

ويعتبر هذا الفوز الـ 21 على التوالى لتصبح الاعبة الوحيدة فى مصر والعرب والعالم صاحبت الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز وترفع رصيدها من الميديليات لرقم 194 ميديلية منهم 18 دولى وعالمى .

وكانت لبنى مصطفى، لاعبة نادى الزمالك ومنتخب السباحة البارالمبية لذوى الإعاقة، قد نجحت المركز الرابع فى منافسات بطولة العالم لذوى الإعاقة التى تقام بأستراليا.

وحققت اللاعبة المركز الرابع فى سباق ٢٠٠ متر ظهر، بزمن قدره ٣.٥٨.١٨ في البطولة التى تستمر حتى 21 أكتوبر الجارى.

لبنى مصطفى هى اللاعبة الوحيدة التى تشارك فى البطولة بعدما اجتازت الثلاث مراحل من التصفيات، وكانت حال فوزها بذهبية المنافسات تحصل على بطاقة التأهل إلى بارالمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن لبنى مصطفى حققت أكثر من 170 ميدالية متنوعة فى مختلف بطولات السباحة البارالمبية التى شاركت بها .