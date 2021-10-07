شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعاقد مع رجب بكار موسمين فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش في التعاقد مع رجب بكار لاعب بيراميدز فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين قبل غلق باب القيد الصيفى ، ووقع اللاعب على العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى للفريق.

استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على دخول معسكر مغلق فى الفترة من 9 إلى 14 أكتوبر الجارى بالإسكندرية، وذلك استعداداً لانطلاق بطولة الدورى الممتاز، يخوض خلالها الفريق مباراة ودية مع سموحة فى 13 أكتوبر ثم يعود للقاهرة على أن يواجه إنبى فى 18 أكتوبر الجارى.

وتلقى نادى طلائع الجيش اعتذاراً من نادى الإسماعيلى عن المباراة الودية التى كانت محددة للفريقين فى 12 أكتوبر الجارى بسبب ارتباط الدراويش بانتهاء معسكرهم المغلق بالإسكندرية فى نفس اليوم، ويستهدف الطلائع من المباريات الودية رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز، والتى تحدد لها 25 أكتوبر الجارى ضمن خطة تقديم موسم قوى، خاصة بعد التتويج ببطولة السوبر المحلى لأول مرة فى تاريخ النادى.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافى بالتعادل السلبى.

وتعاقد الطلائع مع 11 صفقة هي: ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبى الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى، لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري، لمدة موسمين، بجانب الغانى جون انطوى موسماً من بيراميدز.