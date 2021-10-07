نتيجة مباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على نتيجة مباراة العراق ولبنان بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في المرحلة النهائية بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 7-10-2021.

بدأ منتخب العراق المباراة بالتشكيل الآتي: فهد طالب – علي فائز – علي عدنان – إبراهيم بايش – أيمن حسين – بشار رسن – أمجد عطوان – محمد علي عبود – علاء مهاوي – شريف عبدالكاظم – ميثم جبار.

بينما دخل منتخب لبنان اللقاء بهذه التشكيلة: مصطفى مطر – عباس عاصي – محمد علي دهيني – جوان العمري – حسن معتوق – محمد قدوح – روبير ملكي – جورج ملكي – سوني سعد – قاسم الزين – باسل جرادي.

وتفوق المنتخب اللبناني بوضوح على نظيره العراقي في الشوط الأول، وكان قريب من افتتاح التسجيل في مناسبتين، الأولى ف الدقيقة السابعة حينما أنطلق باسل جرادي بالكرة من بعد منتصف الملعب واخترق دفاع أسود الرافدين ليسدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

أما الفرصة الثانية كانت في الدقيقة العاشرة عن طريق روبير ملكي الذي استغل تمريرة شقيقه جورج داخل المنطقة وأطلق تصويبة على الطائر تألق الحارس فهد طالب في إبعادها عن مرماه ببراعة.

وجاءت الفرصة الوحيدة لصالح منتخب العراق في الدقيقة (23)، بعدما أرسل بشار رسن كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها إبراهيم بايش برأسية ارتطمت في مدافع لبنان وعلت العارضة لتخرج إلى الركنية.

وهدد رجال الأرز مرمى العراق مجددًا في الدقيقة (31)، حين تلقى حسن معتوق كرة طولية جهة اليسار من داخل منطقة الجزاء سددها بصعوبة وصلت ضعيفة عند الحارس فهد طالب ولكنه فشل في التعامل معها لتخرج إلى ضربة ركنية.