المحكمة الرياضية تؤيد قرار منع الزمالك من القيد لفترتين

أقرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» بمنع إدارة نادي الزمالك المصري من قيد لاعبين جدد لمدة فترتين بسبب عدم تسديده لمستحقات لاعبين ومدربين سابقين.

ورفضت المحكمة الرياضية الطعن الذي تقدمت به إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب، بخصوص تقليص العقوبة لفترة واحدة بدلاً من فترتين.

لكن المحكمة قررت تأييد قرار منع الزمالك من إبرام صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفي 2021 وسوق الانتقالات الشتوي 2022، ما يعني أن النادي سيتعين عليه البقاء بنفس تشكيلته الحالية حتى يونيو 2022.

ويأتي قرار الإيقاف بسبب العجز المالي الكبير في خزينة نادي الزمالك، حيث لم تساعده جائزة التتويج بلقب الدوري المصري موسم 2021/2020 على تسديد جميع مستحقات اللاعبين والمدربين السابقين وفي مقدمتهم المدرب السويسري كريستيان جروس الذي فتح هذا الملف في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في وقت سابق من العام الماضي.