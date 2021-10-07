مشاهدة مباراة تونس وموريتانيا في بث مباشر كورة اون لاين بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة اون لاين لمشاهدة مباراة تونس وموريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 7-10-2021.

يحتضن ملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس لقاء مباراة تونس وموريتانيا في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة الى كأس العالم قطر 2022.

تنطلق صافرة بداية مباراة تونس وموريتانيا في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة تونس وموريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022 عبر القناة الرسمية للفيفا على موقع يوتيوب، كما ينقل اللقاء على قناة سبورت تي في 5 البرتغالية، وعلى قناة ليبيا 218، بالأضافة الى قناة azam sport التنزانية.

ويتواجد المنتخب التونسي و شقيقه الموريتاني ضمن المجموعة الثانية من المرحلة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022، بجانب منتخبي غينيا الإستوائية و زامبيا، والتي سيتأهل منها المتصدر إلى المرحلة النهائية من تصفيات مونديال قطر 2022.

وافتتح نسور قرطاج منافسات المجموعة الثانية بالفوز بثلاثية نظيفة على حساب منتخب غينيا الإستوائية في الجولة الأولى، قبل أن يعود بفوز ثمين من زامبيا بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

أما منتخب موريتانيا فقد خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام نظيره الزامبي بهدفين لهدف، قبل أن يعود ويخسر أمام منتخب غينيا الإستوائية في الجولة الثانية بهدف نظيف.

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط جمعها من مبارتين، ويأتي بعدها منتخبي غينيا الإستوائية و زامبيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يقبع المنتخب الموريتاني في المركز الرابع والأخير برصيد خالٍ من النقاط.

يذكر ان المنتخبين قد ألتقيا من قبل في 8 مناسبات، منها 4 مباريات في تصفيات كأس العالم، وغاب الفوز عن منتخب موريتانيا في مواجهاته أمام نظيره التونسي، حيث حقق نسور قرطاج الفوز في 6 مباريات سابقة، فيما انتهت مبارتين بالتعادل السلبي.

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