شاهد بث مباشر مباراة اليوم بين الامارات وايران رابط يلا لايف بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا لايف لمشاهدة مباراة الامارات وايران في المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 7-10-2021.

يستضيف منتخب الامارات نظيره الايراني على استاد زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي، في مباراة هامة وقوية للمنتخبين اللذان سيسعيان الى تحقيق الفوز ولا بديل عن ذلك.

تنطلق صافرة بداية مباراة الامارات وايران في تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الاسترالي “بيث كريستوفر”، وينقل البث المباشر على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع يوتيوب.

كما تذاع المباراة على قناة Ssc 5 السعودية بصوت المعلق الرياضي “سمير المعيرفي”، بالإضافة إلى قناة الرابعة العراقية المفتوحة على القمر الصناعي Eutelsat 8 West A، على تردد 11678 عمودي، بمعدل 27500، وبتصحيح 7/8.

وتضم المجموعة الأولى في المرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر 2022 كل من «كوريا الجنوبية ولبنان والعراق وإيران وسوريا والإمارات».

يدخل المنتخب الاماراتي اللقاء في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطتين، حصدهم من تعادلين امام لبنان في دبي وسوريا في عمان.

في المقابل بتصدر منتخب إيران جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط، من فوزين امام سوريا 1-صفر، والعراق 3-صفر، وفي المركز الثاني يأتي منتخب كوريا الجنوبية برصيد 4 نقاط.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

الامارات – إيران

تصفيات كأس العالم 2022 – المرحلة النهائية – الجولة 3

استاد زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي

تشكيلة الامارات الاساساية اليوم | علي خصيف – شاهين عبد الرحمن – عبدالله حمد – علي مبخوت – ماجد حسن – بندر الأحبابي – محمد العطاس – خليل ابراهيم – فابيو دي ليما – عبدالله رمضان – محمود خميس.

تشكيلة ايران الاساسية اليوم | علي رضا بيرانوند – صادق محرمي – شجاعي خليل زاده – سعيد عزت اللهي – علي رضا جهانبخش – احمد نور اللهي – مهدي طارمي – وحيد أميري – حسين كنعاني – سردار آزمون – اميد نورافكن.

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