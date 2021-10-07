بالفيديو | شاهد هدف عماد الحوسني في آخر فوز لمنتخب عمان على أستراليا عام 2011

فاز منتخب عمان للمرة الأولى والأخيرة على نظيره الاسترالي عام 2011، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2014، بهدف دون رد، سجله الاسطورة عماد الحوسني.

جاء هدف عماد الحوسني الوحيد في الدقيقة 18 بعد انفراده بالحارس مارك شوارزر إثر تمريرة بينية عبقرية تسلمها من لاعب خط الوسط المتميز أحمد حديد، ليسددها أرضية على أقصى اليسار.

ومَر المنتخب العماني بظروف صعبة آنذاك، حيث تعادل مع السعودية في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة 0/0، وخسر من تايلاند وأستراليا بنفس النتيجة 0/3، لكنه استعاد توازنه بفوزه على أستراليا في عاصمة سلطنة عمان “مسقط” بهدف الحوسني يوم 11-11-2011.

وتعادل منتخب سلطنة عمان مع السعودية 0/0 ثم فاز على تايلاند 0/2 في الجولة الأخيرة، ليبلغ المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا جنبًا إلى جنب أستراليا بسبب احتلال السعودية للمركز الثالث بعد خسارتها ذهابًا وإيابًا أمام أستراليا.

إلا أن محاولة عمان لبلوغ نهائيات مونديال البرازيل 2014 لم يكتب لها النجاح في المرحلة الرابعة من تصفيات آسيا، حيث احتل فريق الخناجر المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن المنتخب الاردني الثالث، والذي خطف ورقة الترشح لمواجهة أوروجواي في مباراة فاصلة.

وخسر منتخب عمان آنذاك أمام اليابان 0/3 و1/2، وتعادل مع استراليا ذهابًا وإيابًا 0/0 و2/2، وخسر من الاردن في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ما تسبب في ضياع ورقة الملحق من رفاق عماد الحوسني.

يذكر ان سلطنة عمان قد اصطدمت بالمنتخب الاسترالي في 9 مباريات بجميع المسابقات بشكلٍ عام، فاز الكانجرو في 5 مناسبات، مقابل انتصار وحيد للخناجر بهدف الأسطورة عماد الحوسني، فيما سيطر التعادل على 3 لقاءات.

ويستعد منتخب عمان لملاقاة استراليا على استاد خليفة الدولي بمدينة الدوحة في الجولة الثالثة من المجموعة الآسيوية الثانية بتصفيات مونديال 2022، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، عند الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، 22:30 بتوقيت سلطنة عمان.

وتنقل مباراة عمان واستراليا عبر الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا «قناة شركة الرياضة السعودية SSC» ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي السعودي «خالد الغامدي»، كما ينقل اللقاء على قناة أبو ظبي الرياضية.

ويتواجد منتخبا عمان واستراليا في المجموعة الثانية رفقة «السعودية، اليابان، فيتنام، الصين»، وكان منتخب الخناجر قد فاز في أول مباراة أمام اليابان، وخسر ضد السعودية في الجولة الثانية، بينما فاز منتخب الكانجرو على الصين وفيتنام.

شاهد فيديو هدف عماد الحوسني على استراليا عام 2011