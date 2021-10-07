الامارات | كلباء ينظم زيارات ميدانية لفرقه السنية للتعرّف على "إكسبو دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء ينظم زيارات ميدانية لفرقه السنية للتعرّف على "إكسبو دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم برئاسة علي اللوغاني من خلال حساب النادي على "تويتر" تنظيم زيارات ميدانية للاعبي فرق المراحل السنية لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، للتعرف على كافة فعالياته والاستفادة من التجارب الثقافية والعلمية التي يطرحها الحدث العالمي الذي تستضيفه الامارات.

وقال النادي إن ذلك يأتي تماشيا مع رؤية حكومة دولة الإمارات والمساهمة في إنجاح الحدث المميز الذي تنظمه الإمارات.

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