الامارات | 110 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة (06 مول للشطرنج السريع)

شكرا لقرائتكم خبر عن 110 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة (06 مول للشطرنج السريع) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتتح في السادسة من مساء الغد منافسات بطولة (06 مول) المفتوحة للشطرنج السريع، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالتعاون مع ادارة (مول 06) بالشارقة، وبمشاركة 110 لاعب ولاعبة من 20 دولة، ومن جميع المستويات والاعمار من بينهم ستة لاعبين يحملون لقب استاذ دولي كبير.

وقال المدير التنفيذي لنادي الشارقة رجائي السوسي في تصريح صحافي أن البطولة ستقام طبقا للنظام السويسري من تسعة جولات بواقع خمسة جولات في اليوم الاول واربعة جولات بعد غد، اذ رصد (06 مول) جوائز نقدية للفائزين الستة الاوائل بالبطولة. وأضاف أن الهدف من البطولة نشر رياضة الشطرنج في الاماكن العامة والمفتوحة مع الالتزام بالتباعد الجسدي وبالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من مرض كوفيد 19 طبقا للبرتوكولات المعتمدة من مجلس الشارقة الرياضي.

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