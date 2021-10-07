الامارات | الدقيقة 89 تحبط السوريين رغم "هدف خريبين".. وتهدي فوزا متأخرا إلى كوريا الجنوبية

شكرا لقرائتكم خبر عن الدقيقة 89 تحبط السوريين رغم "هدف خريبين".. وتهدي فوزا متأخرا إلى كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر منتخب سوريا أمام كوريا الجنوبية 1-2 اليوم، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. وسجل هوانغ اين-بيوم (48) وسون هيونغ-مين (89) هدفي كوريا الجنوبية، في حين أحرز عمر خربين (84) هدف سوريا.

وبهذا الفوز، تصدر المنتخب الكوري الجنوبي مؤقتاً ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، في مقابل 6 نقاط من مباراتين لإيران، ونقطتين للإمارات، ونقطة لكل من سوريا ولبنان والعراق. وكان جلياً تأثر "نسور قاسيون" بغياب محمد عثمان (روتردام الهولندي) وإياز عثمان (لوينكوس اليوناني) بسبب رفض شركات الطيران سفر اللاعبين إلى كوريا بجواز السفر الأوروبي وفقاً لما أكده اتحاد الكرة السوري في بيان رسمي.

وافتتح الكوريون التسجيل في الدقيقة 48 عبر تسديدة يسارية من هوانغ اين-بيوم من مشارف منطقة الجزاء، عجز الحارس إبراهيم عالمة عن صدها. وكاد خربين يدرك التعادل لسوريا في الدقيقة 53 بعدما استلم تمريرة من صانع الألعاب محمود المواس من الجهة اليسرى، وسدد على القائم القريب، لكن الحارس كيم سيونغ-غيو تألق في إبعاد الكرة إلى ركنية.

وأثمر الضغط السوري إدراكاً للتعادل، بعدما انطلق المواس في الجناح الأيمن وأرسل تمريرة عرضية تابعها البديل علاء الدالي برأسه، قبل أن تصل على القائم البعيد حيث يتمركز خربين ليسدد "على الطائر" في سقف المرمى (84). لكن المنتخب الكوري استعاد التقدم، وسجل هدف الفوز إثر ركلة حرة مباشرة تابعها كيم مين-جاي برأسه لتصل الكرة أمام سون، الذي حول الكرة بسهولة في الشباك (89).

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