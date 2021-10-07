شكرا لقرائتكم خبر عن فلفل رجل مباراة الزمالك وجامعة سيدنى فى تحديد مراكز مونديال أندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود خليل فلفل حارس مرمى فريق يد الزمالك على لقب رجل مباراة فريقه أمام جامعة سيدنى و التى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 38/19 فى تحديد مراكز كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية .

ومن المقرر أن يلتقى فريق الزمالك مع الوحدة السعودى السبت القادم .

وخسر فريق الزمالك أمس الأربعاء من برشلونة الإسبانى بنتيجة 36 / 32 فى إطار ربع نهائى مونديال الأندية.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وتأهل الزمالك إلى كأس العالم للأندية بالفوز على الأهلى فى السوبر الأفريقي بنتيجة 28 / 27 على صالة حسن مصطفى.