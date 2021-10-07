شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن التعاقد رسمياً مع جون أوكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي المقاولون العرب في ضم المهاجم النيجيري جون أوكلي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش بعد مفاوضات مكثفة ومنافسة قوية مع عدة أندية مصرية حسمها المقاولون لصالحه في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد.

ووصل اللاعب إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس وأجرى الكشف الطبي ووقع على عقود انتقاله للمقاولون العرب رغم وجود أكثر من عرض مصري للاعب امتدت على مدار الأيام الماضية ولكنه فضل الانتقال للمقاولون العرب بعد معرفته بتاريخ النادي في الدوري المصري والبطولات الإفريقية.

ووقع اللاعب في حضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وأحمد زين العابدين وكيل اللاعب، على أن يسافر اللاعب اليوم للانتظام في معسكر الفريق المقام بالإسكندرية بعد قيده في اليوم الأخير للقيد المحلي.

جون أوكلي مواليد 1997 ويلعب في مركز المهاجم الصريح ويجيد اللعب في باقي مراكز الهجوم وأحرز 17 هدفا في الموسم الماضي وصنع 5 أهداف ونال إعجاب عماد النحاس المدير الفني وتمسك بضمه للفريق.