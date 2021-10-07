7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،أيمن حفنى يوقع على عقد جديد مع الزمالك ،الأهلى يضع شرطاً لإلغاء غرامة الـ300 ألف جنيه على لاعبيه.. تعرف عليه .

الأهلى يضع شرطاً لإلغاء غرامة الـ300 ألف جنيه على لاعبيه.. تعرف عليه

علم ”الخليج 365” أن إدارة النادى الأهلى وضعت شرطا لإلغاء غرامة الـ9 ملايين جنيه المفروضة على اللاعبين، حيث أصدر مجلس إدارة النادى قرارا بتغريم كل لاعب من الثلاثين المقيدين فى القائمة 300 ألف جنيه على خلفية خسارة بطولة الدورى العام وكأس السوبر.

أيمن حفنى يوقع على عقد جديد مع الزمالك

قام أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك بتوقيع عقد جديد مع النادي لمدة موسم بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي، حيث كان اللاعب قد عاد للزمالك في يناير الماضي بعقد لمدة 6 أشهر. حمدى النقاز يفاضل بين المصرى والانتظار.. والكاس تحسم مصيره اليوم ساعات قليلة ويتم حسم مصير التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك والذى لم يتم قيده فى قائمة الفريق بسبب منع الزمالك من القيد من الاتحاد الدولى لكرة الدقم فيفا. غلق القيد الصيفى فى اتحاد الكرة للموسم الجديد 2021 / 2022.. اليوم يغلق مساء اليوم الخميس 7 أكتوبر ، مسئولو اتحاد الكرة فترة القيد الصيفية للموسم الكروي الجديد 2021 / 2022 ، حيث ينطلق الدوري يوم 25 أكتوبر الجاري. توج مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى الشاب والمصنف العاشر عالمياً لرجال الاسكواش، ببطولة أمريكا المفتوحة، والتى استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

الجونة يضم عماد السيد من الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي

نجح مسئولي نادي الجونة في ضم عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري في صفقة بيع نهائي بناء على طلب رضا شحاته المدير الفني للنادي الساحلي.