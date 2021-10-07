شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعاقد مع نيجيرى وغانى قبل ساعات من غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرم مسئولو المقاصة التعاقد مع ثنائي أجنبي جدبد لتدعيم صفوف الفريق الفيومي في الموسم الجديد من عمر مسابقة الدوري العام، في خطة الإدجارة لتدعيم الفريق باللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق الفيومي.

وتعاقد مسئولو المقاصة مع النيجيري يوسف صديق ويلعب في مركز الوسط المهاجم على سبيل البيع النهائي

وضم الغاني أتولا مهاجم سيراميكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

ووصل عدد اللاعبين الراحلين عن المقاصة في الانتقالات الصيفية الحالية إلى 21لاعبا أبرزهم محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وعاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دسوقي وهشام محمد وعماد فتحي وباسم مرسي وأحمد عادل ميسي وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وباولن فوافي وأحمد مرشوح وفارس طارق وأحمد السعيد متعب ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي وأحمد أمين أوفا.

ونجح مسئولو المقاصة في إبرام العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي أبرزهم محمود حمدي ومحمد عادل وعلي فتحي وسيرجي ايريك وجون ايفيري بالإضافة إلى كريم عبد النبى وأحمد عقل وإسلام زيادة ثلاثى وسط ملعب وأحمد منعم مدافع وأحمد حلاوة مهاجم ومعهم أحمد طارق ورمضان مصطفى حارسا الأهلي الشابين ومحمد مجدي ومحمد الضرف ثنائي الإسماعيلي.