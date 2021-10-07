يد الزمالك يتقدم على جامعة سيدنى 5/4 فى كأس العالم للأندية بعد مرور 10 دقائق

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره جامعة سيدنى 5/4 بعد مرور 10 دقائق ، فى المباراة التى تجمعهما فى صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله فى إطار أول لقاء بتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر بكأس العالم للأندية المقام فى السعودية.