شكرا لقرائتكم خبر عن .كل ماتريد معرفته عن قرعة ونظام الدوري الممتاز للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصل جماهير الكرة المصرية عن إنطلاق بطولة الدوري الممتاز فى نسختها الجديدة ، وإستقرت رابطة الأندية المحترفة على موعد قرعة ونظام الدوري المصري لموسم 2021-2022 ، ويحمل الزمالك لقب الدوري المصري الموسم الماضي، بعد أن توج به للمرة الأولى منذ 6 سنوات، والـ13 في تاريخه، فيما يعد الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري، حيث حمل اللقب في 43 نسخة عبر تاريخه ونلقى الضوء فى السطور التالية عن كواليس قرعة الدوري ..

س: متى تقام قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد ؟

ج: حددت الرابطة يوم 12 أكتوبر الحالي، موعدا لإجراء القرعة، مع إقامة حفل يليق بالكرة المصرية بحسب تأكيدات أحمد دياب رئيس رابطة الاندية المحترفة.

س: هل سيتم إعلان جدول الدوري كاملا ؟

ج: قال أحمد دياب أن الرابطة سوف تعلن جدول مباريات الدورى بعد القرعة بخمسة أيام وسوف يشمل إعلان المباريات حتى موعد مشاركة المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية ثم نعلن باقى جدول المباريات فى وقت لاحق.

س: هل ستكون قرعة الدوري موجهة ؟

ج: نفى مسئولو رابطة الاندية المحترفة أن تكون قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد موجهة.

س: متى ينطلق الدورى الجديد؟

ج: تقرر انطلاق النسخة الجديدة من الدوري يوم 25 أكتوبر الجارى ، على أن يكون مخططا نهايته بنهاية شهر أغسطس 2022 .

س: هل تم حسم شكل الدورى الجديد؟ س: هل تم حسم شكل الدورى الجديد؟ ج: قال أحمد دياب رئيس المكتب التنفيذي للرابطة، إنه بعد مشاورات مستمرة بين أعضاء الرابطة وأندية الدوري الممتاز خلال الأيام الماضية، قرر المكتب التنفيذي إقامة الدوري الممتاز في نسخته لموسم2021 - 2022، بنظام الدوري المعتاد بمشاركة 18 ناديا من دورين بنظام الذهاب والإياب مع خوض كل فريق 34 أسبوعا. س: كيف تم اتخاذ هذا القرار؟ س: كيف تم اتخاذ هذا القرار؟ ج: توصلت الرابطة لهذا القرار بعد التشاور مع الأندية مؤخرا والوصول لأفضل شكل لمسابقة الدوري يحقق العدالة الكاملة ويخدم مصالح الأندية، وأوضح أحمد دياب أن غالبية الأندية طالبت بضرورة استمرار الدوري بشكلٍ الطبيعي وهو ما وافق عليه المكتب التنفيذي في النهاية.

س: ماهو تشكيل رابطة الاندية المحترفة ؟

ج: يتكون تشكيل هيئة المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة التي تدير مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2021-2022، من أحمد دياب رئيساً وعماد متعب نائبا، وعضوية عامر حسين وشريف صالح وخالد رفعت، بجانب ممثلي اتحاد الكرة الثنائي صفي الدين بسيوني وثروت سويلم.