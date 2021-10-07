شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع المغربى وليد الكرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن لنادى بيراميدز، عبر حسابه الرسمى عن ضم اللاعب وليد الكرتى من الوداد المغربى الذى يتواجد حاليًا مع المنتخب المغربى لمواجهتى غينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ، قبل غلق باب القيد في اتحاد الكرة، استعدادا للموسم الجديد.

والنجم الدولي المغربي من مواليد 23 يوليو عام 1994 ويمتلك مشوارا حافلا مع نادي الوداد المغربي، وحقق معه العديد من البطولات من بينها الدوري المغربي ٤ مرات، بجانب لقب لدوري أبطال أفريقيا ولقب آخر للسوبر الأفريقي، كما أنه لاعب دولي في صفوف المنتخب المغربي الأول منذ عام ٢٠١٤.

وشارك وليد الكرتى مع الوداد المغربى فى الموسم الماضى، فى 42 مباراة بواقع 28 مباراة فى الدورى المغربى و11 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا، و3 مباريات فى كأس المغرب، وأحرز خلالهم 7 أهداف وصنع مثلهم وحصل على إنذار.

وأبدى إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، إعجابه بقدرات وليد الكرتي، مشيداً بإدارة ناديه في ضم لاعب دولي سيمثل إضافة كبيرة لوسط ملعب الفريق بداية من الموسم المقبل.