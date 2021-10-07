يد الزمالك تكتسح جامعة سيدني في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

اكتسح فريق الزمالك نظيره جامعة سيدني الأسترالية بنتيجة كبيرة ( 38-19 )، ضمن مباريات المجموعة الثانية للمرحلة الترتيبية من الـ5- إلى الـ10 في كأس العالم للأندية لكرة اليد المقامة حاليا في السعودية.

وقدم نجوم الزمالك أداء رائع أمام فريق سيدني الاسترالي الذي ظهر بمستوي متواضع، لكن رفاق الأحمر والدرع فرضوا سيطرتهم على مجريات هذه المباراة منذ البداية وحتى النهاية.

وتألق حارس الزمالك محمود خليل " فلفل" في المباراة وتصدي للعديد من الكرات من قبل لاعبي فريق جامعة سيدني الأسترالية، والذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة.

وبهذه النتيجة يحصل الزمالك على نقطتين في المجموعة الثانية، بينما سيدني بدون نقاط، ويتبقى للفريق مباراة مع الوحدة السعودي يوم السبت المقبل.

ملخص الشوط الأول

افتتح فريق جامعة سيدني الاسترالي اولى أهدافه في اللقاء ثم رد الزمالك سريعا بهدف التعادل، واستمر التعادل بين الفريقين عند النتيجة 5-5.

ووسع الزمالك الفارق إلى 3 أهداف عند منتصف الشوط الأول من اللقاء ليتقدم الفريق الأبيض في النتيجة 8-5.

وواصل الزمالك تفوقه في أحداث هذا الشوط ليوسع الفارق إلى 6 أهداف، مما دفع مدرب جامعة سيدني لطلب وقت مستقطع ، واعتمد الفريق الأبيض في أهدافه على الاختراقات من الأجنحة بالإضافة إلى الهجمات السريعة.

ونجح الزمالك في تسجيل هدفين في أخر دقيقة لينهي الشوط الأول متقدما بنتيجة 18-7..

وتألق محمود خليل " فلفل" حارس الزمالك في الشوط الأول وتصدي لأكثر من كرة من لاعبي جامعة سيدني الاسترالي مما ساعد فريقه في توسيع الفارق خلال هذا الشوط.

ملخص الشوط الثاني

دخل الزمالك الشوط الثاني بصورة قوية كما كان الحال في الشوط الأول حيث سجل لاعبيه 7 أهداف في اول 8 دقائق من عمر هذا الشوط بينما سجل لاعبي جامعة سيدني هدفين فقط، مما استدعى مدرب الفريق الأسترالي لطلب وقت مستقطع لفريقه.

وأجرى روي مدرب الزمالك تغييرات عديدة في تشكيل الفريق، وقام بإشراك العديد من اللاعبين في الشوط الثاني مع إراحة نجمي الفريق أحمد الأحمر ويحيي الدرع الذين شاركوا في الشوط الأول من اللقاء.

وبالرغم من تلك التبديلات الكثيرة لكن لاعبي الزمالك وسعوا الفارق مع جامعة سيدني إلى 16 هدف قبل إنتهاء المباراة بـ10 دقائق.

وواصل لاعبو الزمالك فرض تفوقهم وسيطرتهم على اللقاء ليحسموا المباراة لصالحهم بفارق 19 هدف.