الصفقة 16.. فاركو يتعاقد مع مهاجم سموحة رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن نادي فاركو المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع إسلام جمال لاعب سموحة لمدة أربعة مواسم قادمة.

وذكر المركز الإعلامي لفاركو أن إسلام جمال يعد الصفقة رقم 16 التي يبرمها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وتعاقد فاركو مع 15 لاعبا جديدا هم الجزائري رزقي حمرون (شبيبة القبائل) ومحمد فؤاد (العين السعودي) والنيجيري كينجسلي سوكاري وعزمي غومة (الصفاقسي التونسي) ومحمود عماد (بتروجت) وعبد الله بكرى ومحمود حمادة (بيراميدز) وأحمد مودي (مصر المقاصة) ورامى صبرى (إنبى) وأحمد الصغيري (أسوان) وعلاء سلامة (الإنتاج الحربي) ومصطفى حمادة (كفر الشيخ) ومحمد صبحى (الزمالك) وعمرو جمال (الطلائع) والسوداني سيف تيري.

كما تعاقد فاركو مع الرباعى الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بالإضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.