ميدو يعلن رحيله عن قناة النهار.. و"أوضة اللبس" يعود عبر شاشة المحور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أصدر أحمد حسام "ميدو" نجم توتنهام هوتسبر وروما السابق ومقدم برنامج "أوضة اللبس" بيانا صحفيا أعلن خلاله رحيله رسميا عن قناة النهار التي قدم عبر شاشتها برنامجه التليفزيوني على مدار عام ونصف.

وعلم "الخليج 365" من مصدر خاص أن ميدو سيعود لتقديم برنامج "أوضة اللبس" عبر شاشة المحور، انطلاقا من 25 أكتوبر الجاري، تزامنا مع انطلاق الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

ووجه ميدو الشكر في بيانه لإدارة قناة النهار قائلا: "يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لقناة النهار، وعلى رأسها الأستاذ علاء الكحكي رئيس مجلس الإدارة، خلال تجربة ستظل غالية على قلبي، بعدما فتحت لي القناة بجميع مسئوليها أبوابها ، وتوفير كل الدعم لتحقيق النجاح، الذي وضع برنامج أوضة اللبس في منافسة مع أفضل البرامج الرياضية على مستوى الشرق الأوسط، بعد وصول صدى البرنامج إلى جميع الدول العربية، واهتمام وسائل الإعلام العالمية بنقل بعض التصريحات من قناة النهار".

وأضاف:"ومع نهاية تجربتي داخل قناة النهار لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساعدني في التجربة الناجحة، وأتمنى لهم خالص التوفيق فيما هو قادم لهذا الصرح الإعلامي الكبير، الذي سيظل له مكانة خاصة في قلبي".

واختتم ميدو بيانه بقوله :"لحظات الوداع صعبة، ولكن هي سنة الحياة، وأتمنى أن أكون قد قمت بدوري ومهمتي مع القناة على أكمل وجه، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للجمهور العظيم الذي كان كلمة السر في نجاح أوضة اللبس على مدار ما يقرب من عام ونصف، فأنتم دائما وأبدا السند والدعم، أراكم قريبا على خير".