في اليوم الأخير من الانتقالات.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع عمرو الحلواني رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس، التعاقد مع اللاعب عمرو الحلواني قادمًا من فريق أسوان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحلصت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على توقيع عمرو الحلواني لمدة موسمين، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

وكان الحلواني ضمن أهداف عدد من أندية دوري we المصري لعل أبرزهم الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي قبل أن يقرر اللاعب الانتقال لسيراميكا.

ونجحت إدارة سيراميكا كليوباترا برئاسة محمد أبو العينين في ضم ستة لاعبين، وهم: باسم مرسي - محمود البدري - محمد كوكو - التونسي بلال السعيداني - الفلسطيني مصعب البطاط - الغاني إيفانز منساه.