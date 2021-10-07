في حالة استحواذ السعودية.. أين يقع نيوكاسل بين قائمة أغنى مالكي أندية كرة القدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

ساعات قليلة تفصل نيوكاسل يونايتد عن بداية حقبة جديدة بشأن ملاك النادي، فبحسب التقارير الأوروبية فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عاد إلى الواجهة من جديد، ويقترب من إنهاء ملكية مايك آشلي على النادي الإنجليزي التي استمرت 14 عامًا.

وكانت الصفقة على وشك الإتمام في أبريل 2020، إلا أنها تعرضت لبعض المعوقات قبل أن تعلن المجموعة الاستثمارية في أغسطس من العام ذاته فشل عملية الاستحواذ على نيوكاسل

ومن المتوقع أن يمتلك صندوق الاستثمار السعودي 80 % من النادي، مع حصول أماندا ستافيلي (الخبيرة المالية والتي ترأس المجموعة الاستثمارية) والأخوين روبن بالتساوي على النسبة المتبقية البالغة 20 %.

وإذا تمت هيكلة الصفقة -وفقًا للصفقة الأصلية التي تم التخلي عنها-، فسيترأس نيوكاسل الأمير محمد بن سلمان ويحكمه ياسر الرميان.

صحيفة "جارديان" ذكرت اليوم الخميس، أن صفقة الاستحواذ على نيوكاسل تُقدر بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني.. فأين سيتواجد النادي بين قائمة أغنى مالكي أندية كرة القدم في العالم؟

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نشرت تقريرا أوضحت خلاله أنه في حالة إتمام صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل، فإن النادي الإنجليزي سيتصدر قائمة أغنى مالكي أندية كرة القدم العالمية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ثروة نيوكاسل ستفوق ثروة مانشستر سيتي بعشر مرات وبحوالي 50 مرة أكثر من باريس سان جيرمان.

وفيما يلي قائمة أغنى ملاك أندية كرة القدم في العالم:

1- صندوق الاستثمار العام السعودي - نيوكاسل -إذا تمت الصفقة- (320 مليار جنيه إسترليني)

2- الشيخ منصور - مانشستر سيتي (23.2 مليار جنيه إسترليني)

-اشترى منصور سيتي في عام 2008 وحوله إلى أحد أكبر أندية كرة القدم على مستوى العالم

-الشيخ منصور هو نائب رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وينحدر من العائلة المالكة في أبو ظبي.

-ويتولى خلدون المبارك إدارة النادي اليومية.

3- ديتريش ماتشيتز - آر بي لايبزيج وآر بي سالزبورج (15.7 مليار جنيه إسترليني)

-مؤسس Red Bull الذي استثمر أمواله في الرياضة.

-كان لديه فريق فورمولا 1 منذ 2005.

-أسس لاحقًا نادي لايبزيج في عام 2009 وأصبح كلا الفريقين يشاركان في دوري أبطال أوروبا.

4- أندريا أنيلي - يوفنتوس (15.7 مليار جنيه إسترليني)

-أنيلي هو نجل رئيس مجلس الإدارة السابق أمبرتو.

-تم تعيينه في المنصب عام 2010 ليصبح رابع فرد من العائلة يدير النادي.

-عائلة أنيلي كانت محظوظة بعدما أسست شركة فيات عام 1899.

5- رومان أبراموفيتش - تشيلسي (9.6 مليون جنيه إسترليني)

-وصل إلى النادي عام 2003 وحوّل البلوز إلى فائز بالدوري الإنجليزي الممتاز في غضون عامين.

6- فيليب أنشوتز - لوس أنجلوس جالاكسي (8.1 مليار جنيه إسترليني)

-تحول إلى الرياضة بعد أن شارك في أعمال عائلية للتنقيب عن النفط.

-ساعد في تأسيس MLS وامتلك مجموعة كاملة من الأندية بما في ذلك LA Galaxy و Chicago Fire و Colorado Rapids و Houston Dynamo و San Jose Earthquakes و DC United.

7- ستان كرونكي - آرسنال (6.8 مليار جنيه إسترليني)

-يمتلك الأمريكي عددًا من الفرق الرياضية بما في ذلك LA Rams و Denver Nuggets و Colorado Rapids.

-مجموعته للتطوير العقاري متخصصة في مراكز التسوق والشقق.

8- ناصر الخليفي – باريس سان جيرمان (6.5 مليار جنيه إسترليني)

-أصبح لاعب التنس السابق الخليفي صديقا لأمير قطر الشيخ تميم الذي يترأس صندوق الثروة السيادية بجهاز قطر للاستثمار التي اشترت المجموعة PSG في عام 2011 مع تعيين الخليفي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

9- تشانغ جيندونغ - إنتر ميلان (6.2 مليار جنيه إسترليني)

-على الرغم من المشكلات المالية الأخيرة التي يواجهها إنتر ميلان ، إلا أن لديه واحدًا من أغنى المالكين في العالم.

10- غو غوانغ تشانغ - وولفرهامبتون (5.2 مليار جنيه إسترليني)

-اشترى النادي في عام 2016، وساعد في تحويل النادي إلى فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.