تقرير.. تعرف على أبرز أسلحة منتخب ليبيا قبل مواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستضيف المنتخب المصري على ملعب "برج العرب" مساء غدٍ الجمعة، منافسه الليبي في موقعة عربية ضمن حسابات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

المباراة تعتبر مهمة لكل طرف نظرًا لموقع كل منتخب من حيث الترتيب، فالمنتخب الليبي يتصدر المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين على حساب الجابون وأنجولا.

في المقابل، يأتي المنتخب المصري في الترتيب الثاني برصيد أربع نقاط بالفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون في لقاء تسبب بإقالة حسام البدري من على رأس الجهاز الفني.

وسيكون على المنتخب المصري الحذر في ظل امتلاك المنتخب الليبي أكثر من ورقة مميزة سواء هجومية أو دفاعية، وهذا ما سوف نوضحه في السطور التالية:

- ثنائي هجومي:

بالنظر لقائمة المنتخب الليبي والتي تم الإعلان عنها عن طريق المدير الفني الإسباني المخضرم خافيير كليمنتي، فيعتبر من أبرز الاسماء الهجومية لفريق "فرسان المتوسط" الثنائي حمدو الهوني ومؤيد اللافي.

البداية بورقة الهوني والذي يعتبر من أبرز اسماء فريقه الترجي الرياضي التونسي خلال الفترة السابقة، حيث يمتلك صاحب الـ27 عامًا 23 مباراة دولية خلال مسيرته استطاع من خلالها أن يسجل ثلاثة أهداف.

أما مع الترجي، فاستطاع الجناح الهجومي الظهور في 78 مباراة بكافة المسابقات منذ انتقاله من فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي في 2019، ليسجل 17 هدفًا ويصنع 13 هدفًا حاسمًا.

وخاض الهوني عددًا من المباريات ضد الأندية المصرية وتحديدًا أمام الأهلي والزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، لينجح في صناعة هدفين وتسجيل هدف أمام الفارس الأبيض.

وارتبط اسم حمدو الهوني بالانتقال لصفوف الأهلي منذ تولي بيتسو موسيماني القيادة الفنية للفريق الأحمر، إلا أن إدارة الترجي رفض أي عرض مقدم للاعب لاعتباره من العناصر الأساسية لفريق "الدم والذهب".

أما الورقة الثانية وهو مؤيد اللافي، صانع ألعاب فريق الوداد البيضاوي المغربي، فصاحب الـ25 عامًا شارك دوليًا في 14 مباراة سجل من خلالها هدفين.

اللافي استعاد بريقه مرة أخرى منذ انضمامه لصفوف الوداد البيضاوي في الصيف قبل الماضي، حيث شارك في 41 مباراة مع بطل الدوري المغربي في الموسم الماضي ليسجل تسعة أهداف ويصنع عشرة أهداف حاسمة.

- محترف براجا:

يعتبر لاعب الوسط المعتصم المصراتي أحد أهم لاعبي المنتخب الليبي، نظرًا لاحترافه في الدوري البرتغالي مع فريق سبورتنج براجا.

صاحب الـ25 عامًا، انتقل إلى براجا في صيف 2020، قادمًا من فيتوريا جيماريش، حيث تقدر قيمته التسويقية بحسب موقع "ترانسفير ماركت" بـ12 مليون يورو.

وشارك المعتصم، دوليًا في 27 مباراة سجل من خلالها هدفين، في المقابل خاض مع فريقه سبورتنج براجا 55 مباراة سجل أربعة أهداف وصنع ثلاثة.

- ورقة مجانية:

سند الورفلي مدافع الرجاء البيضاوي المغربي السابق، والذي يعتبر من أبرز اسماء منتخب ليبيا، إلا أنه في التوقيت الحالي لا يلعب لنادي بسبب عدم توصله لاتفاق على تجديد عقده مع نادي الرجاء.

المدافع صاحب الـ29 عامًا شارك مع المنتخب الليبي في 21 مباراة وسجل هدفًا، أما مع الرجاء فلعب في 75 مباراة، وحقق عدة ألقاب لعل أبرزهم لقبي الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي والدوري المغربي.