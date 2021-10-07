بيراميدز يضم الكرتي لاعب الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع لاعب وسط الوداد المغربي وليد الكرتي بعقد يربطه بالنادي لمدة 3 سنوات.

وكان نادي بيراميدز قد دخل في مفاوضات جادة مع فريق الوداد من أجل الحصول على خدمات اللاعب قبل أن تكلل بالنجاح في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية في مصر.

ونشر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أكد فيه أن اللاعب المولود عام 1994 قد وقع على عقد حتى عام 2024.

ومن المقرر أن يبدأ وليد الكرتي مشواره مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة بعد العودة من صفوف المنتخب المغربي المحلي والذي وجه الدعوة للاعب خلال الأيام الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك كان يعد من أهم الأندية التي ترغب في ضم اللاعب بحسب تأكيدات من سعيد الناصيري رئيس النادي المغربي، قبل أن تتوقف المفاوضات بين الطرفين.