شاهد بث مباشر مباراة اليوم بين السعودية واليابان رابط يلا لايف بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا لايف لمشاهدة مباراة السعودية واليابان في المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 7-10-2021.

يستقبل المنتخب السعودي نظيره الياباني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، والتي سيسعي خلالها الصقور الخضر الى تحقيق فوزهم الثالث على التوالي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة السعودية واليابان في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، وينقل البث المباشر على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع يوتيوب.

كما تذاع المباراة على قناة Ssc 7 السعودية بصوت المعلق الرياضي “فهد العتيبي”، بالإضافة إلى قناة الرابعة العراقية المفتوحة على القمر الصناعي Eutelsat 8 West A، على تردد 11678 عمودي، بمعدل 27500، وبتصحيح 7/8.

ويتواجد منتخبي السعودية واليابان ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات «استراليا، عمان، فيتنام، الصين»، وفاز الأخضر في أول مباراتين على حساب فيتنام وعمان، بينما خسر الساموراي أمام عمان، وفاز على الصين.

وبدأ منتخب السعودية مشوار المنافسة بقوة في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية، حيث تغلب في أول مباراتين على فيتنام وعمان، ليتشارك في صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من مباراتين، متساوياً مع أستراليا.

ويغيب عن صفوف المنتخب السعودي الثلاثي عبدالله عطيف وسالم الدوسري ومحمد البريك، وذلك بسبب الإصابة، كما يغيب عن التشكيلة أيضاً الثنائي عبدالله الحمدان وعلي الأسمري الذين قرر رينارد عدم استدعاءهما.

في المقابل قرر مدرب الصقور الخضر “هيرفي رينارد” استدعاء اللاعب فراس البريكان وناصر الدوسري ومحمد الكويكبي وعبدالرحمن العبود، كما قرر استدعاء اللاعب حسين قاسم للمرة الأولى.

وتعتبر المرحلة الحالية (الثالثة) هي الأخيرة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وتقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

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