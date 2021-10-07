مشاهدة مباراة اليوم بين العراق ولبنان في بث مباشر يلا لايف تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا لايف لمشاهدة مباراة العراق ولبنان في المرحلة النهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 7-10-2021.

يواجه منتخب العراق شقيقه اللبناني على استاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ويحتل المنتخب الايراني صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لمنتخب كوريا الجنوبية ونقطتين للامارات، ونقطة لكل من منتخب سوريا ولبنان والعراق.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2022، في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي

ويدخل المنتخب العراقي المباراة وعينه على تحقيق الانتصار الأول في المرحلة النهائية للمنافسة على التأهل إلى كأس العالم 2022، ومصالحة جماهيره بعد التعادل مع كوريا الجنوبية في الجولة الأولى والخسارة أمام ايران في الثانية.

ويغيب عن منتخب العراق اليوم أمام لبنان، ثلاثي خط الدفاع، ريبين سولاقا، ضرغام اسماعيل وسعد ناطق بسبب الإصابة، كما لم يتأكد جاهزية المهاجم مهند علي.

في المقابل، يخوض منتخب لبنان المباراة وحاله كحال العراق، حيث تعادل في الجولة الأولى مع الامارات، وتعرض للخسارة في الثانية أمام كوريا الجنوبية، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية من أمام أسود الرافدين اليوم.

ويدخل المنتخب اللبناني اللقاء بصفوفٍ مكتملة، بعدما استعاد خدمات نجم خط الوسط باسل جرادي الذي غاب عن المباراة الماضية أمام كوريا الجنوبية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة العراق ولبنان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022، في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية، وينقل البث المباشر على قناة الاتحاد الآسيوي بموقع يوتيوب.

كما تذاع المباراة على قناة SSC5 HD السعودية، بتعليق «محمد الخامسي»، بالإضافة إلى قناة الرابعة العراقية المفتوحة على القمر الصناعي Eutelsat 8 West A، على تردد 11678 عمودي، بمعدل 27500، وبتصحيح 7/8.

العراق – لبنان

استاد خليفة الدولي (الدوحة – قطر)

تصفيات كأس العالم 2022 (المجموعة لأولى – الجولة 3)

تبدأ بعد قليل..

تشكيلة منتخب العراق الاساسية اليوم: فهد طالب – علي فائز – علي عدنان – إبراهيم بايش – أيمن حسين – بشار رسن – أمجد عطوان – محمد علي عبود – علاء مهاوي – شريف عبدالكاظم – ميثم جبار.

تشكيلة منتخب لبنان الاساسية اليوم: مصطفى مطر – عباس عاصي – محمد علي دهيني – جوان العمري – حسن معتوق – محمد قدوح – روبير ملكي – جورج ملكي – سوني سعد – قاسم الزين – باسل جرادي.