تشكيلة ليبيا المتوقعة أمام مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

يصطدم المنتخب الليبي بنظيره المصري في ختام مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، مساء يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر الجاري، وعينه على خطف ولو نقطة من رفاق محمد صلاح لمواصلة المنافسة على ورقة الصعود للدور الإقصائي.

وظهر المنتخب الليبي في تصفيات المونديال بصورة مُغايرة عن تلك التي ظهر بها في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، حيث حقق 6 نقاط في أول جولتين بفوزه على أنجولا والجابون، ليتصدر المجموعة السادسة بفارق نقطتين عن مصر التي تعادلت أمام الجابون.

ويرجع الفضل في هذا التحول الإيجابي، إلى المدير الفني الإسباني «خافيير كليمنتي» الذي عاد يوم السادس من يونيو الماضي لتولي المسؤولية ليصحح ما أفسده المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

وسبق لخافيير كليمنتي تدريب منتخب ليبيا لمدة 3 سنوات في الفترة من 2013 إلى 2016، وقاده لتحقيق بطولة أمم أفريقيا للمنتخبات المحلية عام 2014 في جنوب أفريقيا.

خطة ليبيا أمام مصر

يخطط خافيير كليمنتي للعب بطريقة 4-2-3-1 في الوضع الهجومي، و4-5-1 في الوضع الدفاعي، ما يعني أنه لن يجازف كثيرًا على ملعب برج العرب يوم الجمعة، وسيركز على اللعب بتوازن دفاعي وهجومي.

يعتمد منتخب ليبيا على الكرات العرضية والركلات الثابتة في تهديد مرمى خصومه، بسبب التميز الكبير للمهاجم محمد زعبية في الصراعات الفضائية، وكذا المدافع سند الورفلي.

ويقود خط هجوم منتخب ليبيا «محمد زعبية» وهو لاعب يمتع بالكثير من الخبرة والحضور الذهني بفضل ما اكتسبه من تجربة خلال مسيرته الاحترافية، فبعد خمس سنوات في نادي الاتحاد الليبي، لعب لأندية العربي الكويتي وبارتزان بلجراد الصربي، وشبيبة القبائل ومولودية وهران الجزائريين، والترجي الرياضي التونسي.

وكان زعبية أحد هدافي الدوري الجزائري في موسم 2016/2015 بتسجيل 13 هدفًا مع وهران.

وفي خط الوسط سيتواجد الثنائي الذي لا غنى عنه أبدًا في خطة وتشكيلة ليبيا «مؤيد اللافي وحمدو الهوني»، نظرًا لاجادتهم على طرفي الملعب وفي العمق الدفاعي بفضل تمتعهم بمهارات وتقنيات فردية خاصة وسرعة عالية.

تشكيلة ليبيا المتوقعة أمام مصر

محمد نشوش

عبد الله الشريف – علي سلامة – سند الورفلي – المعتصم صبو

محمد التهامي – فيصل البدري

محمد الطبال – مؤيد اللافي – حمدو الهوني

محمد زعبية