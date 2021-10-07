شاهد فيديو اهداف مباراة سوريا وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022 «سون يُنقذ النمور بالضربة القاضية»

شاهد فيديو اهداف مباراة سوريا وكوريا الجنوبية ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بالمرحلة النهائية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 7-10-2021.

أنقذ نجم توتنهام هوتسبير «سون هيونج مين» منتخب بلاده كوريا الجنوبية من فخ منتخب سوريا وقادهم إلى تحقيق الانتصار بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت على استاد سيؤول.

ودخل أصحاب الأرض المباراة بقوة، وكاد سونج مين كيو يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة بعدما ارتقى لكرة عرضية وضربها رأسية قوية ارتطمت في العارضة وخرجت إلى ضربة مرمى.

واستحوذ منتخب سوريا على الكرة وتمكن من تهديد مرمى النمور للمرة الأولى في الدقيقة (18)، حينما أطلق النجم عمر السومة تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس الكوري كيم سيونج ببراعة.

ثم استعاد منتخب كوريا الجنوبية هيمنته في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وأضاع لاعبوه فرصة هدف محقق عند الدقيقة (43) عندما وضع هوانج بيوم زميله هوانج جو في انفراد صريح بالحارس إبراهيم عالمة ولكن الكرة طالت عليه لتذهب إلى هوانج تشان الذي سدد خارج إطار المرمى بغرابة شديدة.

سون يُنقذ النمور بالضربة القاضية

واصل المنتخب الكوري الجنوبي نهجه في الشوط الثاني، ونجح في خطف هدف التقدم الأول عن طريق هوانج إن بيوم في الدقيقة (48)، بعدما سدد كرة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة للحارس إبراهيم عالمة.

وخرج منتخب سوريا من مناطقه من أجل تدارك تأخره، وسحنت فرصة للمهاجم عمر خربين في الدقيقة (53) حين استلم تمريرة المواس من الجهة اليسرى وسدد كرة صعبة تألق الحارس كيم في إبعادها عن مرماه.

وتألق عالمة من أمام سون هيونج مين الذي تلاعب بالدفاع داخل المنطقة وسدد كرة تصدى لها في الدقيقة (68)، وجاء الرد من نسور قاسيون عبر عمر السومة في الدقيقة (71)، بعدما سدد كرة من زاوية صعبة داخل المنطقة لامست الشباك الخارجية.

واثمرت محاولات منتخب سوريا عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (84)، عن طريق عمر خربين الذي استغل عرضية المواس على القائم البعيد وسدد كرة على الطائر من وضعية صعبة استقرت داخل سقف شباك الحارس سيونج جيو.

واستغل النجم سون هيونج مين سذاجة دفاع سوريا وخطف هدف التقدم الثاني في الدقيقة (89) بعدما جاءته كرة من ضربة حرة مباشرة على القائم البعيد سددها بسهولة في الشباك، ليضمن الفوز إلى منتخب بلاده بهدفين مقابل هدف واحد.

وبتلك النتيجة، ارتقى المنتخب الكوري الجنوبي إلى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بينما تجمد رصيد منتخب سوريا عند نقطة واحدة في المركز الخامس، مقابل 6 نقاط من مباراتين لإيران، ونقطتين للإمارات، ونقطة لكل من لبنان والعراق.

شاهد فيديو اهداف مباراة سوريا وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022