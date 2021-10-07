جاري نيفيل: استحواذ المملكة العربية السعودية على نيوكاسل يعيد الأمل للمناصرين

يحتل نادي نيوكاسل يونايتد حاليًا المركز التاسع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن حصل على ثلاث نقاط فقط من أول سبع مباريات له في الموسم.

هم أيضًا، لم يفوزوا بأي مباراة في أي منافسة حتى الآن، لكن المحلل في قناة سكاي سبورتس ولاعب مان يونايتد السابق “جاري نيفيل” يعتقد أن الاستحواذ السعودي قد يمنح النادي الأمل الذي يحتاجه.

وقال نيفيل متحدثا على قناة سكاي سبورتس قبل لقاء الشهر الماضي مع ليدز يونايتد: “لقد اعتاد مشجعو نيوكاسل يونايتد على المستوى المتوسط والفقير وقبول ذلك” .

وأضاف “إنه لأمر محبط حقًا سماع المشجعين المتحمسين للنادي، ويحبون المدينة، لكن ليس لديهم الشيء الوحيد الذي يحتاجه جميع المشجعين: الأمل، يجب أن يكون لديك أمل، ولم يكن نيوكاسل يتمتع به.”

وختم بالقول “مشجعو نيوكاسل في أعماقهم مع الملكية والروح في النادي. رؤيتها الآن والسنوات القليلة الماضية، من منظور كرة القدم، أمر محبط.”