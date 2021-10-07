كيف حصلت صفقة السعودية مع نيوكاسل على الضوء الأخضر الآن؟ ولماذا انسحبت سابقاً؟

تقترب صفقة استحواذ المملكة العربية السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من النهاية السعيدة، ولكن، لماذا تمت الآن بعد انسحاب صندوق الاستثمارات السعودي خلال العام 2020؟

انسحب صندوق الاستثمارات الذي تقوده السعودية سابقًا من الصفقة في يوليو 2020 بعد أن حدد الدوري الإنجليزي الممتاز حصة السعودية في النادي وفقاً لشبكة سكاي سبورتس البريطانية.

وحددت الرابطة، حصة المملكة العربية السعودية كمدير يتحكم في النادي، الأمر الذي كان من شأنه أن يجعله خاضعًا لاختبار مالكي الدوري ومديريه كجزء من عملية الاستحواذ.

وكان لشبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية دور في تأجيل الصفقة أيضاً، حيث عارضت المحطة الاستحواذ السعودي على نيوكاسل، قائلة إن حظر وقرصنة محتواها من قبل المملكة، يضران بأصحاب الحقوق الرياضية.

ولم تتمكن شبكة beIN القطرية من البث في المملكة العربية السعودية على مدار السنوات الأربع والنصف الماضية كجزء من نزاع دبلوماسي، لكن الحظر الآن على وشك الانتهاء.

وأزالت الدولة السعودية حاجزًا كبيرًا أمام الاستحواذ على نيوكاسل عندما حلت مشاكلها مع شبكة بي ان سبورتس القطرية بشأن البث غير القانوني لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء، ما مهد الطريق لاتمام الصفقة الآن.