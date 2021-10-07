كلوب يفكر في تقديم كل ما لديه مع ليفربول قبل التفرغ للعائلة

كشف المدير الفني الألماني يورجن كلوب، عن حرصه على تقديم كل ما لديه في ليفربول خلال السنوات الثلاث المتبقية من عقده قبل أن يأخذ استراحة من كرة القدم، والتفرغ بشكل كامل للعائلة.

وألمح مدرب بوروسيا دورتموند سابقًا إلى أنه يرغب في قضاء إجازة بمجرد انتهاء فترة وجوده في ليفربول، بعد أن وعد عائلته بقضاء المزيد من الوقت معهم.

وترك مدرب ليفربول الباب مفتوحًا لتمديد محتمل عندما يحين الوقت، وقال كلوب لـ This Is Anfield أنه مستعد لدفع نفسه إلى أقصى حدوده العقلية بحثًا عن استمرار النجاح في النادي.

وقال المدرب الألماني “أنا متأكد من أنني المدرب الذي يسأل في أغلب الأحيان عما يفعله بعد مسيرته. هل ستفعل ذلك؟”، “هل ستدير ألمانيا؟”، “هل ستفعل هذا؟”. لما؟ لا يزال لدي ثلاث سنوات في ليفربول !

وأضاف “هذه فترة طويلة جدًا في الواقع في كرة القدم، وآمل أن نكون ناجحين قدر الإمكان في الوقت الحالي هنا. أنا لست حتى بإصبع قدم واحد في الفترة التي تلت مسيرتي المهنية.”

وأردف قائلاً “أنا هنا بكامل الجاهزية، مليء بالطاقة، وأريد الذهاب إلى أبعد ما يمكن. ودعونا نرى أين يمكن أن ننتهي “.

كلوب: جيرارد هو اللاعب الذي أتمنى تدريبه في الوقت الحالي

وسُئل كلوب أيضًا عن اللاعب السابق الذي يتمنى لو كان بإمكانه تدريبه، وأهدر مدرب ليفربول القليل من الوقت في تسمية ستيفن جيرارد كعضو في فريق أحلامه.”

وأوضح قائلا “هذا سهل. إنه ستيفي. عندما لعبنا في سيدني قبل ثلاث أو أربع سنوات وبعد الموسم لم يكن لدينا فريق مناسب وقمنا بدعوة [ستيف] ماكمانامان و [دانيال] آجر وجيمي كاراجر وستيفي.”

وتابع “بصراحة، كنت أعرف ليفربول ورأيته يلعب، بالطبع، لكن كان متقدمًا قليلاً في العمر لكنهم كانوا جميعًا جيدين حقًا. لكن ستيفي، يا له من لاعب كان لا يزال في ذلك الوقت! أعتقد أنه كان متقاعدًا بالفعل “.

وختم بالقول “ستيفي وأنا معًا في الأدوار، هو كرجل على أرض الملعب وأنا كمدرب كان من الممكن أن يكون لطيفًا. لذا فهو ستيفي. قبل ست سنوات كانت الإجابة مختلفة لكنني الآن هنا وأنا أعلم من هو كشخص وكلاعب، فهذه الآن إجابة سهلة “.