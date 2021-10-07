شاهد بث مباشر مباراة اليوم بين عمان واستراليا رابط يلا لايف بتصفيات كأس العالم 2022

شاهد بث مباشر مباراة اليوم بين عمان واستراليا في ثالث جولات تصفيات آسيا المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم 2022، عبر الخليج 365 ويلا لايف، والمقرر إقامتها بشكل استثنائي على الأراضي القطرية بسبب تداعيات فيروس كورونا في سيدني.

تنطلق مباراة عمان واستراليا على استاد خليفة الدولي بمدينة الدوحة في الجولة الثالثة من المجموعة الآسيوية الثانية بالمرحلة النهائية بآسيا، عند الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر، 21:30 بتوقيت السعودية، 22:30 بتوقيت سلطنة عمان.

وتنقل مباراة عمان واستراليا عبر الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا «قناة شركة الرياضة السعودية SSC» ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي السعودي «خالد الغامدي»، كما ينقل اللقاء على قناة أبو ظبي الرياضية.

ويتواجد منتخبا عمان واستراليا في المجموعة الثانية رفقة «السعودية، اليابان، فيتنام، الصين»، وكان منتخب الخناجر قد فاز في أول مباراة أمام اليابان، وخسر ضد السعودية في الجولة الثانية، بينما فاز منتخب الكانجرو على الصين وفيتنام.

ويحتل المنتخب العماني المركز الرابع برصيد 3 نقاط بفارق الاهداف عن منتخب اليابان ثالث الترتيب، بينما يتصدر منتخب استراليا برصيد 6 نقاط مع 4 أهداف، دون اهتزاز شباكه بأي هدف على عكس جميع منتخبات المجموعة الثانية.

يذكر ان سلطنة عمان قد اصطدمت بالمنتخب الاسترالي في 9 مباريات بجميع المسابقات بشكلٍ عام، فاز الكانجرو في 5 مناسبات، مقابل انتصار وحيد للخناجر بهدف الأسطورة عماد الحوسني، فيما سيطر التعادل على 3 لقاءات.

عمان 0-0 استراليا

ملعب خليفة الدولي (الدوحة – قطر)

تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة 3- المجموعة B)

تنطلق الساعة 18:30 GMT

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