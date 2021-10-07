شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي النقاز يقترب من البقاء في قائمة انتظار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك من البقاء في النادي عقب انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولم يتمكن الزمالك من قيده في قائمة الفريق حتي الان بسبب ازمة منع الزمالك من القيد فترتين متتاليتين من جانب الاتحاد الدولي " فيفا".

وكان التونسي يفاضل بين عدة عروض والبقاء في الزمالك، الا انه فضل البقاء في قائمة الانتظار بالنادي حتي فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة ان الفريق لن يشارك سوى في عدد قليل من المباريات الرسمية خلال الفترة الحالية وحتي مطلع شهر يناير المقبل.

ومن المنتظر ان يتخذ النقاز قراره الرسمي عقب صدور قرار اليوم من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن الاستئناف المقدم من الزمالك لرفع الإيقاف او تخفيف العقوبة.

وينتظر مسئولو نادي الزمالك قرار المحكمة الرياضية اليوم بشأن قبول الاستئناف المقدم من النادي بشأن رفع القرار بمنع الزمالك من القيد لفترتين بسبب ازمة حسام اشرف لاعب الزمالك الذي وقع لاكاديمية في الكاميرون قبل توقيعه علي عقود لاعب محترف في الزمالك.

ويتوقع مسئولو نادي الزمالك 3 سيناريوهات لقرار المحكمة اليوم الذي من المتوقع صدوره مع نهاية اليوم قبل اغلاق باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بساعات، حيث تنتهي فترة القيد في الثانية عشر منتصف الليل.

السيناريو الأول هو قبول الاستئناف بعد تقديم الاكاديمية الكاميرونية التصالح مع الزمالك، ووقتها سيتم فتح باب القيد ويتمكن الزمالك من قيد لاعبيه في الساعات المتبقية من فترة الانتقالات.

السيناريو الثاني هو قبول الاستئناف ولكن مع تخفيض العقوبة لتكون فترة انتقالات واحدة وبهذا لن يتمكن الزمالك من قيد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويتمكن من قيد لاعبيه في شهر يناير المقبل.

السيناريو الثالث هو رفض الاستئناف والتأكيد علي القرار ووقتها لن يتمكن الزمالك من قيد لاعبيه الا في الصيف المقبل عقب فتح باب الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم بعد المقبل.